Coronavirus in Umbria, ricoverati stabili ma crescono casi attivi: registrati 633 nuovi casi

PERUGIA – Ricoverati Coronavirus stabili in Umbria, 92, uno in rianimazione, ma continuano a risalire gli attualmente positivi, tornati più di 8 mila. Sono infatti 8.062 al 17 giugno secondo i dati della Regione, 258 in più di giovedì. Nell’ultimo giorno, senza altri morti per il virus, sono emersi 633 nuovi casi e 375 guariti. I tamponi e i test antigenici analizzati sono stati 2.603, con un tasso di posività del 24,3 per cento, in rialzo rispetto al 22,8 di giovedì.