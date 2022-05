Coronavirus in Umbria, ricoverati stabili e giù gli attualmente positivi: un morto

PERUGIA – Una vittima, ricoverati stabili e giù gli attualmente positivi. Questo emerge dal bollettino del 4 maggio 2022 sulla diffusione del Coronavirus in Umbria che segna 893 nuovi casi a fronte di 1.321 molecolari e 4.122 antigenici per un tasso di positività del 16,4 per cento in crescita rispetto a quello di mercoledì scorso che girava appena sopra al 12 per cento. Nelle ultime 24 ore, poi, è deceduta un’altra persona positiva al virus, con il bilancio delle vittime dall’inizio della pandemia che ha raggiunto quota 1.835. Stabile, invece, la situazione negli ospedali, dove comunque restano assistiti 225 pazienti (senza variazioni rispetto al giorno precedente) di cui sette in rianimazione (due in più), 156 in area medica (due in meno) e 62 in altri reparti (senza variazioni). Elevato anche oggi, infine, il numero degli umbri che ha archiviato il Covid-19, ovvero 1.164 persone che piegano ancora verso il basso la curva degli attualmente positivi, che si attestano a 11.157 (272 in meno).