Coronavirus in Umbria, ricoverati sostanzialmente stabili: registrati 280 nuovi positivi

PERUGIA – E’ un quadro sostanzialmente stabile nelle 24 ore quello dei ricoverati Covid negli ospedali dell’ Umbria al 16 maggio. In base ai dati della Regione sono infatti 213, uno in meno, e restano cinque i cinque posti occupati nelle rianimazioni. Nell’ ultimo giorno sono emersi 280 nuovi positivi e 258 guariti mentre non stati segnalati altri morti per il virus. Gli attualmente positivi sono quindi ora 9.677, 22 in più. I tamponi e i test antigenici analizzati sono stati 1.313, con un tasso di positività del 21,3 pe cento (era stato 24,1 lunedì della passata settimana).