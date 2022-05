Coronavirus in Umbria, ricoverati negli ospedali ancora in calo: una nuova vittima

PERUGIA – Ricoverati Coronavirus in ulteriore calo negli ospedali dell’Umbria, 205, nove in meno di sabato, quattro dei quali, erano cinque, nelle rianimazioni. Questo il quadro che emerge dai dati aggiornati della Regione a domenica 8 maggio. Nell’ultimo giorno sono stati accertati 705 nuovi casi, 1.180 guariti e un nuovo morto. Gli attualmente positivi sono in discesa a 10.466, 476 in meno. Sono stati analizzati 4.297 tra tamponi e test antigenici, per un tasso di positività del 16,4 per cento (15,65 sabato).

