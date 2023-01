PERUGIA – Scendono del 24,3 per cento su base settimanale i ricoverati Covid in Umbria, ora 197, 112 in area medica dedicata e 77 negli altri reparti, con otto posti occupati nelle rianimazioni, più 3,7 per cento. E’ il quadro sul sito della Regione. Sempre su base settimanale gli attualmente positivi salgono del 4,4 per cento, 4.109, i guariti e i morti entrambi dello 0,4 per cento (2.360 i morti da inizio pandemia). Nessuna variazione particolare si registra per l’andamento dei tamponi antigenici e molecolari dei quali sono stati registrati i risultati, cresciuti dello 0,2 e dello 0,1 per cento.