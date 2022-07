Coronavirus in Umbria, ricoverati ancora in discesa ma nell’ultima settimana casi in aumento

In Umbria tra il 29 giugno e il 5 luglio si è registrato un aumento del 51,1 per cento di nuovi casi Covid rispetto alla settimana precedente. Lo rileva la fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale. In peggioramento i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 1.981. Secondo Gimbe la popolazione con più di cinque anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino è pari al 6% (media Italia 7,1%) alla quale aggiungere un 4,9 per cento temporaneamente protetto in quanto guarito dal Covid da meno di 180 giorni. Sopra alla media italiana, che si attesta 44,2 per cento, la copertura vaccinale con quarta dose di persone immunocompromesse, 52,6%, mentre è decisamente più bassa per gli ultraottantenni, ospiti di Rsa e fragili della fascia 60-79, 9,1% contro la media Italia del 21,1%.