Coronavirus in Umbria, ricoverati al minimo da più di un anno a questa parte

PERUGIA – Ricoverati Covid al minimo da più di un anno a questa parte in Umbria. In base ai dati aggiornati dalla Regione al 17 marzo sono infatti 68, meno 19,9 per cento su base settimanale, 42 in area medica dedicata e 25 negli altri reparti. Con un solo paziente nelle rianimazioni. Livelli così bassi non si toccavano dal 22 dicembre del 2021 quando erano 67. Lo stesso numero registrati l’11 ottobre del 2020 e ancora prima 61 il 17 marzo dello stesso anno. Scendono poi sotto mille gli attualmente positivi certificati, 981, 7,1 per cento in meno in una settimana. Dato questo che però deve tenere conto del minor numero di tamponi registrati negli ultimi tempi.