PERUGIA – Sono 11 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione è di venerdì 25 giugno. Il dato è relativo a 3.612 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari allo 0,30% (giovedì 24 era stata dello 0,26%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 41 (totale 54.592). Non si registrano altri decessi, per un totale che resta a 1.419. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 806 (-30). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.817 positività (+11). I comuni senza casi sono attualmente 46. Alle ore 8.30 di venerdì 25 giugno risultano somministrate 700.835 dosi di vaccino in Umbria (+10.246, erano 690.589 alle 8.30 di giovedì 24), pari al 95,81% delle dosi disponibili (731.482). Sono 223.174 le persone con ciclo vaccinale completo, pari al 28,69% della popolazione totale.