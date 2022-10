PERUGIA – Registrati più di 900 nuovi contagi e un altro lieve aumento dei ricoverati non gravi. Questo il quadro che emerge dal bollettino del 25 ottobre sulla diffusione del Covid-19 in Umbria che segnala altri due decessi, facendo salire a 2.168 il bilancio della vittime dall’inizio della pandemia. Stabile, invece, il tasso di positività che, con 923 nuovi casi, emersi all’esito di 517 molecolari e 4.656 antigenici, gira intorno al 17,8 per cento, mentre martedì scorso era appena superiore al 17,9 per cento. I ricoverati, invece, raggiungono quota 240 (quattro in più del giorno precedente), ma sono sempre tre quelli trattati in rianimazione (senza variazioni), mentre salgono a 135 quelli di area medica (due in più) e a 102 quelli trattati in altri reparti (due in più). Prosegue, invece, la discesa degli attualmente positivi, che ora sono 6.548 (96 in meno) a causa di un numero maggiore di guariti, ovvero 1.017, rispetto ai nuovi contagiati, che come detto sono stati 923.