Coronavirus in Umbria, registrati oltre trecento nuovi casi: peggiora la situazione nelle scuole

I ricoveri

Alla mattinata di sabato 18 dicembre le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 60 (+1) di cui 8 (invariato) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 35 ricoveri (-1) di cui 2 (invariato) in intensiva; Terni 25 ricoveri (+2) di cui 6 (invariato) in intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 3.366 persone (+271).

Vaccinazioni

Alle ore 8 di sabato 18 dicembre risultano somministrate 1.345.860 dosi di vaccino in Umbria (+1.414, erano 1.344.446 alle ore 8 di venerdì 17 dicembre), pari all’85,5% delle dosi disponibili (1.574.159). Ciclo vaccinale completo per 692.894 persone (+556), pari all’80,36% della popolazione avente diritto. Prima dose per 702.457 soggetti (+645) pari all’81,49% della popolazione avente diritto. Terza dose per 205.629 soggetti (+7.505), pari al 23,93% della popolazione avente diritto.

Nelle scuole

Aggiornati anche i dati relativi alla scuola: venerdì il numero di alunni contagiati era pari a 137, cinque in più rispetto al rilevamento del 14 dicembre. In 91 casi si tratta di bambini che frequentano asili ed elementari, mentre 37 riguardano le scuole medie. In aumento le classi in isolamento (da 60 a 66), con una netta prevalenza anche in questo caso di asili (25), elementari (27) e medie (11). In particolare, 11 classi si trovano nel distretto di Narni-Amelia, dove il sindaco Laura Pernazza ha imposto nei giorni scorsi l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. In crescita anche i cluster: da 24 a 35, 19 dei quali alle elementari. In lieve aumento il numero dei casi fra i membri del personale (da 11 a 15) così come quello dei contatti stretti in isolamento (da 1.067 a 1.198).