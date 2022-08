Coronavirus in Umbria, registrati oltre 300 nuovi casi e una nuova vittima: in discesa i contagi

PERUGIA – Registrata una nuova vittima, che fa salire a 2.069 il bilancio dei morti in Umbria dall’inizio della pandemia, e altri 361 casi, mentre continua seppur lentamente la discesa degli attualmente positivi. Questo emerge dal bollettino del 31 agosto 2022 sulla diffusione del Covid-19 in Umbria dove il numero dei ricoverati resta stabile con 153 pazienti trattati nei reparti Covid di cui tre in terapia intensiva (senza variazioni), 95 in area medica (due in più) e 55 in altri reparti (due in meno). I nuovi casi odierni, come detto 361, sono emersi all’esito di 502 molecolari e 1.697 antigenici, con un tasso di positività che si attesta al 16,4 per cento, restando inferiore a quello di sette giorni fa, che girava a 17,8 per cento. I guariti, invece, sono 391 e per questo prosegue, seppur lentamente, la discesa degli umbri chiusi a causa con il virus, che sono 3.780 (31 in meno).