Coronavirus in Umbria, registrati mille nuovi contagi e altri quattro morti

PERUGIA – Registrati quattro morti e quasi 1.100 nuovi casi, ma restano stabili ricoverati e tasso di positività. Questo quanto emerge dal bollettino del 12 ottobre 2022 sulla diffusione del Covid-19 in Umbria dove i pazienti ospedalizzati sono 178 (senza variazione) di cui uno rianimazione (senza variazione), 107 in area medica (sei in meno) e 70 in altri reparti (sei in più). I quattro decessi registrati nelle ultime 24 ore fanno salire a 2.144 le vittime dall’inizio della pandemia, mentre i 1.072 nuovi contagi e gli 865 guariti consegnano un ulteriore incremento degli attualmente positivi, che sono 8.392 (203 in più). Il migliaio abbondante di positivi contati nelle ultime 24 ore è emerso all’esito di 618 molecolari e 3.607 antigenici, con un tasso di positività, dunque, del 25,3 per cento, di fatto in linea con quello di mercoledì scorso, che girava a 24,9.