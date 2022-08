PERUGIA – Registrati meno di mille i nuovi contagi giornalieri, ma si contano otto morti, che fanno salire a 1.981 il bilancio delle vittime in Umbria dall’inizio della pandemia. Emerge dal bollettino del 3 agosto sulla diffusione del Covid-19 in Umbria dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 947 nuovi casi a fronte di 632 molecolari e 3.391 antigenici, che consegnano un tasso di positività del 23,5 per cento in lieve flessione su quello di mercoledì scorso, che segnava 24,6 per cento. Stabile la situazione negli ospedali, dove i ricoverati sono 253 (quattro in meno) di cui sei in rianimazione (uno in più), 142 in area medica (sette in meno) e 105 in altri reparti (due in più). I guariti, invece, sono 1.218 e per questo il numero degli attualmente positivi continua a scendere, attestandosi a 18.338 (279 in meno).