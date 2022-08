Coronavirus in Umbria, registrati altri quattro morti: i nuovi casi sono meno di 800

PERUGIA – Registrati altri quattro morti, meno di 800 nuovi casi e in discesa ricoverati che attualmente positivi. Emerge dal bollettino del 4 agosto 2022 sulla diffusione del Covid-19, che segnala un ulteriore incremento dei decessi provocati dal virus, saliti a 1.985 dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati analizzati 3.669 tra molecolari e antigenici, da cui sono emersi 768 nuovi contagi e una positività del 20,9 per cento, sensibilmente inferiore a quella di giovedì scorso, che girava a 24,8 per cento. Negli ospedali, invece, si contano 241 ricoverati (12 in meno) di cui cinque in terapia intensiva (uno in meno), 141 in area medica (uno in meno) e 95 in altri reparti (dieci in meno). I guariti, infine, sono stati 1.136 e hanno permesso di far scendere sotto quota 18 mila gli attualmente positivi, che sono precisamente 17.966 (-372).