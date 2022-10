Coronavirus in Umbria, registrati altri mille nuovi casi e quattro decessi

PERUGIA – Tornano più di 200 i ricoverati Covid in Umbria , come non succedeva dal 13 agosto quando erano 208 per passare poi a 195 alla vigilia di ferragosto. Sono infatti 206 al 18 ottobre, 11 in più di lunedì, con un posto occupato nelle terapie intensive, secondo quanto emerge dai dati sul portale della Regione. Prosegue invece la discesa degli attualmente positivi, 7.781, 233 in meno, legati a 1.015 nuovi casi, 1.244 guariti e altri quattro morti. Sono stati analizzati 5.656 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 17,9 per cento, in calo rispetto al 20,6 per cento di martedì della scorsa settimana.