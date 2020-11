Coronavirus in Umbria, registrati altri 668 casi e quattro morti

PERUGIA – Resta alto il numero dei nuovi contagiati in Umbria con altri 688 casi (dopo i 767 di venerdì) registrati nella giornata di sabato. Sono segnalati altri quattro morti (178 in totale dall’inizio della pandemia) e aumentano anche i ricoverati in ospedale, da 379 a 403 (24 i più di venerdì). Di questi, 58 si trovano in terapia intensiva (ieri erano 53 e il giorno precedente 50). L’aggiornamento è riportato sul sito della Regione. Sono 199 i guariti nell’ultimo giorno (4.726 in tutto) e 9.375 gli attualmente positivi. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 4.834 (325.727 quelli complessivamente eseguiti dall’inizio della pandemia).

Il quadro I 688 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Acquasparta (7), Alviano (1), Amelia (6), Arrone (2), Assisi (32), Attigliano (1), Avigliano Umbro (2), Bastia Umbra (19), Bettona (2), Bevagna (2), Calvi dell’Umbria (1), Campello sul Clitunno (2), Cannara (4), Cascia (7), Castel Giorgio (1), Castel Ritaldi (1), Castel Viscardo (2), Castiglione del Lago (7), Cerreto di Spoleto (1), Citerna (1), Città della Pieve (2), Città di Castello (17), Corciano (9), Deruta (2), Foligno (32), fuori regione (25), Giano dell’Umbria (7), Gualdo Cattaneo (1), Gualdo Tadino (15), Gubbio (28), Magione (15), Marsciano (9), Massa Martana (2), Montecastrilli (2), Montefalco (4), Montone (1), Narni (19), Norcia (7), Orvieto (15), Otricoli (1), Panicale (2), Parrano (1), Passignano sul Trasimeno (1), Perugia (136), Piegaro (4), Pietralunga (1), Porano (1), Preci (2), San Gemini (7), San Giustino (3), San Venanzo (2), Scheggino (3), Sigillo (1), Spello (3), Spoleto (51), Stroncone (1), Terni (103), Todi (16), Torgiano (8), Trevi (13), Tuoro sul Trasimeno (1), Umbertide (9), Valfabbrica (5).