Coronavirus in Umbria, registrati 999 casi e 1.385 guariti: scendono i ricoveri ma altri cinque decessi

Il quadro dei ricoveri

Alla mattinata di martedì 22 febbraio 2022 le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 172 (-11) di cui 8 (invariato) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 58 ricoveri (-10) di cui 3 (invariato) in intensiva; Terni 47 ricoveri (+4) di cui 5 (invariato) in intensiva; Foligno 29 ricoveri (-2), nessuno in iTerapia ntensiva; Città di Castello 17 ricoveri (-3), nessuno in Terapia intensiva; Pantalla 13 ricoveri (-3), nessuno in Terapia intensiva; Branca 7 ricoveri (+2), nessuno in Terapia intensiva; Umbertide 1 ricovero (+1), nessuno in Terapia intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 10.486 persone (-380).

Le vaccinazioni

Alle ore 8 di martedì 22 febbraio 2022 risultano somministrate 1.990.526 dosi di vaccino in Umbria (+2.060, erano 1.988.466 alle ore 8 di lunedì 21), pari al 100,1% delle dosi disponibili (1.988.784). Prima dose per 739.476 soggetti (+114) pari all’85,73% della popolazione avente diritto. Ciclo vaccinale completo per 738.581 persone (+909), pari all’85,56% della popolazione avente diritto. Terza dose per 537.480 soggetti (+954), pari al 62,55% della popolazione avente diritto.

Riconversione dei posti letto

La Regione, nella giornata di lunedì, ha dato avvio alla rimodulazione dei posti letto Covid. In considerazione dell’andamento epidemico e della ridotta necessità di posti letto dedicati al Covid, con una nota del commissario per la gestione dell’emergenza in Umbria, Massimo D’Angelo, è stato disposto di riconvertire i posti letto di area medica in maniera progressiva e partendo dai due DEA di secondo livello per le necessità assistenziali delle discipline di alta specializzazione: lo rende noto l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto. Nel dettaglio, a partire da lunedì sera, è stato disposto di riconvertire 16 posti letto di area medica all’ospedale di Perugia e 8 a quello di Terni da Covid a non Covid. Parallelamente verranno riconvertiti anche 12 posti letto di RSA nella struttura “Le Grazie” di Terni da Covid a non Covid per le necessità di dimissioni protette. Progressivamente, si legge nella nota della Regione, saranno riconvertiti i posti letto degli altri presidi sulla base dell’andamento della pandemia.