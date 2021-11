Coronavirus in Umbria, registrati 99 casi e 70 guariti: resta stabile il trend dei ricoveri

Vaccinazioni

Alle ore 8 di giovedì 4 novembre risultano somministrate dosi di vaccino in Umbria (+897, erano 1.307.110 alle ore 8.00 di mercoledì 3 novembre), pari all’88,9% delle dosi disponibili (1.469.324). Ciclo vaccinale completo per 671.341 persone (+713), pari all’83,16% della popolazione avente diritto. Prima dose per 688.201 soggetti (+213) pari all’85,25% della popolazione avente diritto. Terza dose per 45.348 soggetti (+2.019), pari al 5,65% della popolazione avente diritto.

Monitoraggio Gimbe

Umbria nettamente sopra alla media italiana per la somministrazione delle terze dosi del vaccino Covid. Lo rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe riferito alla settimana tra il 27 ottobre e il 2 novembre. Il tasso di copertura con quella booster è infatti del 34,9% (l’Italia è 27,6%) mentre per la dose aggiuntiva è del 91,8% (31,5%). Riguardo all’andamento della pandemia, Gimbe rileva una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (135) ma evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-21,2%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (6%) e in terapia intensiva (8%) occupati da pazienti Covid.