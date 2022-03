Coronavirus in Umbria, registrati 935 casi e 774 guariti: in aumento gli attuali positivi

Il quadro dei ricoveri

Alla mattinata di giovedì 3 marzo 2022 le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 152 (+4) di cui 6 (+1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 55 ricoveri (+5) di cui 2 (invariato) in intensiva; Terni 45 ricoveri (+1) di cui 4 (+1) in Terapia intensiva; Foligno 24 ricoveri (+1), nessuno in Terapia intensiva; Città di Castello 13 ricoveri (invariato), nessuno in Terapia intensiva; Pantalla 12 ricoveri (-1), nessuno in Terapia intensiva; Branca 3 ricoveri (-1), nessuno in Terapia intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 9.117 persone (+157).

Le vaccinazioni

Alle ore 8 di giovedì 3 marzo 2022 risultano somministrate 2.002.777 dosi di vaccino in Umbria (+1.201, erano 2.001.576 alle ore 8 di mercoledì 2 marzo), pari al 97,2% delle dosi disponibili (2.060.166, +30.420). Prima dose per 740.188 soggetti (+66) pari all’85,81% della popolazione avente diritto. Ciclo vaccinale completo per 742.835 persone (+389), pari all’86,04% della popolazione avente diritto. Terza dose per 543.922 soggetti (+691), pari al 63,27% della popolazione avente diritto.

L’analisi settimanale del Gimbe

Ancora un lieve frenata nel calo dei nuovi casi Covid in Umbria. Il monitoraggio della fondazione indipendente Gimbe evidenzia tra il 23 febbraio e il primo marzo una diminuzione dei nuovi casi del 13,1% rispetto alla settimana precedente mentre tra il 16 e 22 febbraio era stato registrato un meno 16,8 per cento. Nello stesso periodo si registra un miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 1.044 contro i 1.225 della settimana precedente. Secondo Gimbe la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 84,3% (media Italia 83,4%) alla quale aggiungere un ulteriore 1,8% ( 2,1%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 85,8% (media Italia 83,9%). La popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 31,7% (media Italia 31%) a cui aggiungere – sempre in base al monitoraggio della fondazione – un ulteriore 5,8% ( 5,9%) solo con prima dose.

Il report del Nucleo epidemiologico regionale