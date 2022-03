Coronavirus in Umbria, registrati 908 casi e 881 guariti: altre quattro vittime, ricoveri in calo

Il quadro dei ricoveri

Alla mattinata di mercoledì 2 marzo 2022 le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 148 (-8) di cui 5 (-1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 50 ricoveri (-4) di cui 2 (-1) in intensiva; Terni 44 ricoveri (-7) di cui 3 (invariato) in intensiva; Foligno 23 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva; Città di Castello 13 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva; Pantalla 13 ricoveri (+2), nessuno in intensiva; Branca 4 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 8.960 persone (+31).

Le vaccinazioni

Alle ore 8 di mercoledì 2 marzo 2022 risultano somministrate 2.001.576 dosi di vaccino in Umbria (+1.067, erano 2.000.509 alle ore 8 di martedì 1° marzo), pari al 98,6% delle dosi disponibili (2.029.746, +14.400). Prima dose per 740.122 soggetti (+117) pari all’85,8% della popolazione avente diritto. Ciclo vaccinale completo per 742.446 persone (+365), pari all’86% della popolazione avente diritto. Terza dose per 543.231 soggetti (+487), pari al 63,19% della popolazione avente diritto.

L’iniziativa straordinaria

Inizierà il prossimo 8 marzo la campagna di vaccinazione straordinaria organizzata dalla Regione e dalla Struttura commissariale nazionale, che ha come obiettivo quello di raggiungere, direttamente nei comuni di residenza, i cittadini che non hanno ancora aderito alla vaccinazione o che non hanno completato il ciclo vaccinale: lo comunicano il Commissario nazionale per l’emergenza coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo e la Presidente della Regione, Tesei. I vaccine day straordinari, frutto della collaborazione con Anci Umbria, Anci Prociv, Anci Federsanità e il Comitato Regionale Umbria della Croce Rossa, si svolgeranno in quei piccoli comuni che si trovano distanti dai punti vaccinali territoriali e che al momento hanno aderito all’iniziativa: Acquasparta, Attigliano, Bettona, Bevagna, Città della Pieve, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montefalco, Montone, Otricoli. I sindaci di altri Comuni che sono interessati all’iniziativa sono ancora in tempo per comunicare la loro adesione.

La somministrazione dei vaccini avverrà nella sede individuata da ogni Comune ma anche a domicilio di tutti quei soggetti fragili o impossibilitati a muoversi, grazie ai tre team vaccinali mobili, messi a disposizione dalla Difesa e dalla Croce Rossa.

Il calendario vaccinale è il seguente:

Attigliano: martedì 8 marzo 2022

Otricoli: mercoledì 9 marzo 2022

Acquasparta: giovedì 10 marzo 2022

Città della Pieve: martedì 8 marzo 2022

Bettona e Bevagna: mercoledì 9 marzo 2022

Gualdo Cattaneo: giovedì 10 marzo 2022

Giano dell’Umbria: sabato 12 marzo 2022

Montefalco: domenica 13 marzo 2022

Lisciano Niccone: venerdì 11 marzo 2022

Montone: sabato 12 marzo 2022

Monte Santa Maria Tiberina: domenica 13 marzo 2022