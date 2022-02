Coronavirus in Umbria, registrati 876 casi e 921 guariti: nessun decesso e ricoveri sotto controllo

Il quadro dei ricoveri

Alla mattinata di venerdì 25 febbraio 2022 le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 159 (-5) di cui 7 (+1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 50 ricoveri (invariato) di cui 4 (+2) in intensiva; Perugia 48 ricoveri (-6) di cui 3 (-1) in intensiva; Foligno 23 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva; Città di Castello 18 ricoveri (+4), nessuno in intensiva; Pantalla 12 ricoveri (-1), nessuno in intensiva; Branca 8 ricoveri (-1), nessuno in intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 10.123 persone (-40).

Le vaccinazioni

Alle ore 8 di venerdì 25 febbraio 2022 risultano somministrate 1.994.929 dosi di vaccino in Umbria (+1.450, erano 1.993.479 alle ore 8 di giovedì 24), pari al 99,00% delle dosi disponibili (2.015.184, +26.400). Prima dose per 739.702 soggetti (+72) pari all’85,75% della popolazione avente diritto. Ciclo vaccinale completo per 740.228 persone (+481), pari all’85,75% della popolazione avente diritto. Terza dose per 539.862 soggetti (+822), pari al 62,82% della popolazione avente diritto.

Al via prenotazioni Novavax

Al via anche in Umbria le prenotazioni per la somministrazione anche del vaccino Novavax. Lo ha annunciato la Regione. A partire dal 26 febbraio, sul portale regionale dedicato alle vaccinazioni sarà infatti possibile prenotare le nuove somministrazioni che saranno erogate dal 1 marzo. Pertanto i cittadini potranno fissare la data per la somministrazione del vaccino, compreso il Novavax che, come reso noto dalla struttura commissariale nazionale, sarà consegnato in Umbria il 27 febbraio. Alla regione sono state destinate 14 mila dosi.