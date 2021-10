Coronavirus in Umbria, registrati 79 nuovi casi e 12 guariti ma in pochi giorni salgono i positivi

Vaccinazioni

Alle ore 8 di sabato 23 ottobre risultano somministrate 1.297.127 dosi di vaccino in Umbria (+1.030, erano 1.296.097 alle ore 8.00 di venerdì 22 ottobre), pari all’88,28% delle dosi disponibili (1.469.324). Ciclo vaccinale completo per 663.460 persone (+809), pari all’82,23% della popolazione avente diritto. Prima dose per 685.822 soggetti (+262) pari all’84,97% della popolazione avente diritto.

Nelle scuole

Sono 39 gli alunni che risultano positivi al Covid in Umbria e 25 le classi in isolamento secondo i dati della Regione riferiti a venerdì 22 ottobre. Si tratta di tre alunni in più rispetto al 19 ottobre scorso, data del precedente rilevamento, quando le classi in isolamento erano 13. Al 22 ottobre, otto persone fra il personale scolastico risultano positive (erano 11), i cluster sono sei e i contatti stretti di classi in isolamento 545.