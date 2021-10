PERUGIA – Sono 79 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione è di sabato 30 ottobre. Il dato è relativo a 7.484 tamponi presi in esame, 1.709 tamponi molecolari (totale 1.184.617) e 5.775 antigenici (totale 984.842), per una percentuale di positivi pari all’1,05% (venerdì 29 ottobre era stata dello 0,47%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 35 (totale 62.573). Non si registrano ulteriori decessi di persone positive al virus, per un totale che resta a 1.464. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 1.118 (+44). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 65.155 positività (+79). Alla mattinata di sabato le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 41 (invariato) di cui 6 (-1) in terapia intensiva.