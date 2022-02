Coronavirus in Umbria, registrati 777 casi e 955 guariti: un decesso ma scendono i positivi ricoverati

Il quadro dei ricoveri

Le vaccinazioni

Alle ore 8 di giovedì 24 febbraio 2022 risultano somministrate 1.993.479 dosi di vaccino in Umbria (+1.376, erano 1.992.103 alle ore 8 di mercoledì 23), pari al 98,90% delle dosi disponibili (2.015.184, +26.400). Prima dose per 739.630 soggetti (+87) pari all’85,75% della popolazione avente diritto. Ciclo vaccinale completo per 739.747 persone (+501), pari all’85,69% della popolazione avente diritto. Terza dose per 539.040 soggetti (+745), pari al 62,72% della popolazione avente diritto.

Il quadro settimanale del Gimbe

Rallenta la diminuzione dei nuovi casi Covid in Umbria, meno 16,8 per cento nella settimana 16-22 febbraio rispetto a quella precedente secondo il monitoraggio della fondazione indipendente Gimbe che invece giovedì scorso aveva certificato un meno 24,8 per cento. Dall’analisi emerge comunque una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 1.225 contro i 1.552 della settimana precedente. Secondo Gimbe, sempre in base ai dati della settimana 16-22 febbraio la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 83,9% (media Italia 83%) cui va aggiunto un ulteriore 2,1% (2,4% nel Paese) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 87,1% (84,9%). La popolazione con età tra 5 e 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 29,3% (media Italia 28,8%) cui aggiungere un ulteriore 8,1% (7,9%) solo con prima dose.