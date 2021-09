Coronavirus in Umbria, registrati 62 nuovi casi e 119 guarigioni: due decessi. Due cluster nelle scuole

Vaccinazioni

Alle ore 8 di mercoledì 22 settembre risultano somministrate 1.247.920 dosi di vaccino in Umbria (+3.114, erano 1.244.806 alle ore 8.00 di martedì 21 settembre), pari al 91,62% delle dosi disponibili (1.362.124). Ciclo vaccinale completo per 603.951 persone (+2.323) pari al 78,09% sul totale degli aventi diritto. Prima dose per 664.855 soggetti (+1.151) pari all’85,97% della popolazione vaccinabile.

Nelle scuole

Rispetto al primo report del 18 settembre, i dati sui casi di positività tra i giovani studenti sono in aumento. A ieri, i casi sono 39, contro i 25 segnalati il 18 settembre. Il numero più consistente di positivi negli istituti superiori, 14, a seguire infanzia e elementari con 10 casi ciascuna, mentre restano stabili i casi nelle scuole medie (5). In aumento anche le classi in isolamento, 34, più 9 , con la segnalazione di due cluster, ovvero due o più casi nello stesso gruppo classe. I distretti con il maggior numero di classi in isolamento, Assisi e Perugia, rispettivamente 9 e 10. Non si registrano invece classi in isolamento nelle scuole dei distretti di Narni-Amelia e in Valnerina.