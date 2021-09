Coronavirus in Umbria, registrati 55 guariti e 12 casi: ricoveri stabili ma c’è un decesso

Vaccinazioni

Alle ore 8 di lunedì 20 settembre risultano somministrate 1.242.201 dosi di vaccino in Umbria (+1.008, erano 1.241.193 alle ore 8.00 di domenica 19 settembre), pari all’89,75% delle dosi disponibili (1.384.124). Ciclo vaccinale completo per 599.835 persone (+499) pari al 77,62% sul totale degli aventi diritto. Prima dose per 662.890 soggetti (+509) pari all’85,72% della popolazione vaccinabile.