Coronavirus in Umbria, registrati 43 casi e 98 guariti: ancora una vittima ma ricoveri in calo

I ricoveri

Alla mattinata di sabato 4 dicembre le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 47 (-6) di cui 8 (-1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 25 ricoveri (-4) di cui 3 (invariato) in intensiva; Terni 22 ricoveri (-2) di cui 5 (-1) in intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 1.741 persone (+50).

Vaccinazioni

Alle ore 8 di sabato 4 dicembre risultano somministrate 1.330.636 dosi di vaccino in Umbria (+1.291, erano 1.329.345 alle ore 8 di venerdì 3 dicembre), pari all’85,96% delle dosi disponibili (1.548.049). Ciclo vaccinale completo per 685.882 persone (+596), pari all’84,89% della popolazione avente diritto. Prima dose per 696.365 soggetti (+479) pari all’86,21% della popolazione avente diritto. Terza dose per 124.178 soggetti (+5.651), pari al 15,39% della popolazione avente diritto.

Nuovo programma

Nel contempo dalla Regione informano che dal 6 dicembre c’è una nuova programma delle agende, i problemi per le prenotazioni persistono ancora, specie nel Ternano, per le vaccinazioni: “La Regione Umbria in questi giorni ha messo a punto una programmazione per aumentare l’offerta delle vaccinazioni anticovid fino al 31 dicembre. A partire da lunedì 6 dicembre quindi, saranno aperte le agende con oltre 30 mila posti in aggiunta a quelli già disponibili per le prenotazioni”.