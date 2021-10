Coronavirus in Umbria, registrati 41 nuovi casi e 49 guarigioni: un altro decesso

Vaccinazioni

Alle ore 8 di sabato 9 ottobre risultano somministrate 1.278.961 dosi di vaccino in Umbria (+1.388), erano 1.277.573 alle ore 8.00 di venerdì 8 ottobre), pari all’87,04% delle dosi disponibili (1.469.324). Ciclo vaccinale completo per 633.700 persone (+1.782) pari al 78,62% della popolazione avente diritto. Prima dose per 678.075 soggetti (+661) pari all’84,06% della popolazione avente diritto.