Coronavirus in Umbria, registrati 38 nuovi casi e 17 guariti: ricoveri in calo, un decesso

Vaccinazioni

Alle ore 8 di mercoledì 20 ottobre risultano somministrate 1.293.568 dosi di vaccino in Umbria (+1.119, erano 1.292.449 alle ore 8.00 di martedì 19 ottobre), pari all’88,04% delle dosi disponibili (1.469.324). Ciclo vaccinale completo per 660.592 persone (+815), pari all’81,89% della popolazione avente diritto. Prima dose per 684.976 soggetti (+346) pari all’84,87% della popolazione avente diritto.