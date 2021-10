Coronavirus in Umbria, registrati 24 guariti e 28 casi: adeguato il Piano scuole

Vaccinazioni

Alle ore 8.00 di venerdì 15 ottobre risultano somministrate 1.286.756 dosi di vaccino in Umbria (+1.520, erano 1.285.236 alle ore 8.00 di giovedì 14 ottobre), pari all’87,57% delle dosi disponibili (1.469.324). Ciclo vaccinale completo per 656.111 persone (+815), pari al 81,36% della popolazione avente diritto. Prima dose per 682.278 soggetti (+841) pari all’84,56% della popolazione avente diritto.

Adeguato il Piano scuole

Nel frattempo arriva l’adeguamento del Piano scuole con mirino sulla quarantena di alunni e personale scolastico. Il comitato tecnico scientifico della Regione Umbria ha dato il via libera: “Visto l’andamento della campagna vaccinale – viene specificato in tal senso – e l’incidenza dei contagi, è stato deciso di estendere alla scuola primaria le stesse misure di quarantena già adottate per la scuola secondaria di primo e secondo grado, ferme restando le specifiche valutazioni epidemiologiche di contesto, nonché eventuali successive indicazioni ministeriali che dovessero essere emanate”.