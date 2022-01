Coronavirus in Umbria, registrati 2.680 nuovi casi ma sono di più le guarigioni: altri tre decessi

PERUGIA – Sono 2.680 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento della Regione è di mercoledì 12 gennaio 2022. Il dato è relativo a 19.146 tamponi presi in esame, 4.757 tamponi molecolari (totale 1.398.914) e 14.389 antigenici (totale 1.726.424), per una percentuale di positivi pari al 13,99% (martedì 11 gennaio era stata del 10,12%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 2.976 (totale 83.995). Si registrano purtroppo 3 ulteriori decessi, relativi ai territori Orvieto, Spello e Terni, per un totale che sale a 1.540. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 34.324 (-299). Dall’inizio della pandemia sono state riscontrate 119.859 positività (+2.680).

I ricoveri

Alla mattinata di mercoledì 12 gennaio 2022 le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 222 (+10) di cui 14 (invariato) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 90 ricoveri (+3) di cui 8 (invariato) in intensiva; Terni 52 ricoveri (+4) di cui 6 (invariato) in intensiva; Foligno 36 ricoveri (+2), nessuno in intensiva; Città di Castello 25 ricoveri (-3), nessuno in intensiva; Branca 14 ricoveri (-1), nessuno in intensiva; Pantalla 5 ricoveri (+5), nessuno in intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 34.102 persone (-309).

Vaccinazioni

Alle ore 8 di mercoledì 12 gennaio 2022 risultano somministrate 1.376.399 dosi di vaccino in Umbria (+2.346, erano 1.374.053 alle ore 8 di lunedì 10 gennaio), pari all’79,4% delle dosi disponibili (1.733.560). Prima dose per 716.210 soggetti (+1.099) pari all’83,09% della popolazione avente diritto. Ciclo vaccinale completo per 706.532 persone (+899), pari all’81,92% della popolazione avente diritto. Terza dose per 349.280 soggetti (+8.643), pari al 40,73% della popolazione avente diritto.