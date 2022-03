Coronavirus in Umbria, registrati 2.474 nuovi casi e 2.389 guarigioni: un ulteriore decesso

Il quadro dei ricoveri

Alla mattinata di martedì 22 marzo le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 196 (-6) di cui 4 (-2) in Terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 63 ricoveri (-3), di cui 1 (-1) in Terapia intensiva; Terni 57 ricoveri (-1) di cui 3 (-1) in intensiva; Foligno 37 ricoveri (-1), nessuno in intensiva; Città di Castello 16 ricoveri (-1), nessuno in Terapia intensiva; Branca 15 ricoveri (invariato), nessuno in Terapia intensiva; Pantalla 8 ricoveri (invariato), nessuno in Terapia intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 20.870 persone (+90).

Le vaccinazioni

Alle ore 8 di martedì 22 marzo risultano somministrate 2.017.343 dosi di vaccino in Umbria, pari al 96,5% delle dosi disponibili (2.090.589). Prima dose per 741.059 soggetti, pari all’85,89% della popolazione avente diritto. Ciclo vaccinale completo per 745.714 persone, pari all’86,36% della popolazione avente diritto. Terza dose per 552.806 soggetti, pari al 64,25% della popolazione avente diritto.