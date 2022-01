Coronavirus in Umbria, registrati 2.211 casi e altri sette vittime: guariti a quota 2.554

I ricoveri

Alla mattinata di venerdì 21 gennaio 2022 le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 208 (-5) di cui 12 (+1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 78 ricoveri (-3) di cui 5 (invariato) in intensiva; Terni 43 ricoveri (-2) di cui 7 (+1) in Terapia intensiva; Foligno 31 ricoveri (-1), nessuno in Terapia intensiva; Città di Castello 23 ricoveri (invariato), nessuno in Terapia intensiva; Pantalla 20 ricoveri (-1), nessuno in Terapai intensiva; Branca 13 ricoveri (+2), nessuno in Terapia intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 25.391 persone (-345).

Vaccinazioni

Alle ore 8 di venerdì 21 gennaio 2022 risultano somministrate 1.829.549 dosi di vaccino in Umbria (+10.736, erano 1.818.813 alle ore 8 di giovedì 10 gennaio), pari al 99,8% delle dosi disponibili (1.833.071, +12.000). Prima dose per 724.847 soggetti (+891) pari all’84,09% della popolazione avente diritto. Ciclo vaccinale completo per 713.627 persone (+869), pari all’82,73% della popolazione avente diritto. Terza dose per 423.041 soggetti (+8.494), pari al 49,34% della popolazione avente diritto.

La situazione nelle scuole

Aumentano ancora le classi in isolamento sul territorio regionale umbro. Nell’aggiornamento lanciato dalla Regione venerdì mattina sono segnalate 226 classi in isolamento: sono più del doppio rispetto al numero registrato lo scorso martedì. La maggior parte (160) fanno riferimento al territorio della Usl Umbria 1, le restanti 68 alla Usl Umbria 2. In testa c’è Perugia che ha 62 classi in isolamento. Seguono Terni (42), Castiglione del Lago (15), Marsciano (13), Todi (12) e Bastia Umbra (11). In maggior misura sono coinvolte nidi e scuole per l’infanzia (105), poi elementari (68), medie (21), superiori (21), omni-comprensive (11) e scuolabus (2).