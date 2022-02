Coronavirus in Umbria, registrati 2.037 nuovi casi e otto decessi: continua il calo dei positivi

PERUGIA – Sono 2.037 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento della Regione è di martedì 1° febbraio 2022. Il dato è relativo a 21.961 tamponi presi in esame, 3.531 tamponi molecolari (totale 1.463.126) e 18.430 antigenici (totale 1.970.781), per una percentuale di positivi pari al 9,27% (lunedì 31 gennaio era stata del 9,54%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 3.048 (totale 133.495). Si registrano purtroppo 8 ulteriori decessi di persone, per un totale che sale a 1.631. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 21.983 (-1.019). Dall’inizio della pandemia sono state riscontrate 157.109 positività (+2.037).