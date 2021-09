Coronavirus in Umbria, registrati 18 nuovi casi e 50 guariti: ricoveri ancora in calo

Vaccinazioni

Alle ore 8 di lunedì 27 settembre settembre risultano somministrate 1.259.092 dosi di vaccino in Umbria (+1.310, erano 1.257.782 alle ore 8.00 di domenica 26 settembre), pari al 90,78% delle dosi disponibili (1.387.044). Ciclo vaccinale completo per 611.537 persone (+779). Prima dose per 669.624 soggetti (+578).