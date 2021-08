Coronavirus in Umbria, registrati 179 nuovi casi e 77 guariti: 2 in Terapia intensiva

Vaccinazioni

Alle ore 8 di venerdì 13 agosto risultano somministrate 1.092.933 dosi di vaccino in Umbria (+7.423, erano 1.085.510 alle ore 8.00 di giovedì 12 agosto), pari al 94,47% delle dosi disponibili (1.156.834). Ciclo vaccinale completo per 507.375 persone (+2.623) pari al 65,81% sul totale degli aventi diritto. Prima dose per 604.032 soggetti (+4.832) pari al 78,31% della popolazione vaccinabile.