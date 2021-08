Coronavirus in Umbria, registrati 164 casi e 148 guariti: stabili i ricoveri

Vaccinazioni

Alle ore 8 di giovedì 26 agosto risultano somministrate 1.151.019 dosi di vaccino in Umbria (+4.303, erano 1.146.716 alle ore 8.00 di mercoledì 25 agosto), pari al 93,90% delle dosi disponibili (1.225.834). Ciclo vaccinale completo per 533.440 persone (+2.708) pari al 69,13% sul totale degli aventi diritto. Prima dose per 637.739 soggetti (+1.623) pari all’82,57% della popolazione vaccinabile.

Dati del Gimbe

Secondo i dati della Fondazione Gimbe dal 18 al 24 agosto i casi in Umbria sono diminuiti del 13%. Dall’analisi emerge una situazione in miglioramento per i casi attualmente positivi ogni 100 mila abitanti (221), mentre sul fronte vaccini è pari al 10% la popolazione di ultra 50enni che ancora non ha ricevuto alcuna dose (contro una media nazionale pari a quasi il 13%); nella fascia 12-19 anni, la più delicata in vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico e alla quale, sabato e domenica, sarà dedicato il secondo vaccine day, la percentuale sale al 46,8%.