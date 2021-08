Coronavirus in Umbria, registrati 135 casi e 92 guariti ma è allarme ricoveri

Vaccinazioni

Alle ore 8 di martedì 17 agosto risultano somministrate 1.113.946 dosi di vaccino in Umbria (+3.592, erano 1.110.354 alle ore 8 di lunedì 16 agosto), pari al 96,29% delle dosi disponibili (1.156.834). Ciclo vaccinale completo per 515.911 persone (+1.722) pari al 66,90% sul totale degli aventi diritto. Prima dose per 616.808 soggetti (+2.097) pari al 79,93% della popolazione vaccinabile.