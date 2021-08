Coronavirus in Umbria, registrati 128 nuovi casi e 146 guarigioni: una vittima

Vaccinazioni

Alle ore 8 di venerdì 20 agosto risultano somministrate 1.128.073 dosi di vaccino in Umbria (+5.731, erano 1.122.342 alle ore 8 di giovedì 19 agosto), pari al 93,72% delle dosi disponibili (1.203.634). Ciclo vaccinale completo per 520.620 persone (+1.784) pari al 67,5% sul totale degli aventi diritto. Prima dose per 627.081 soggetti (+4.144) pari all’81,24% della popolazione vaccinabile.