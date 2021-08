Coronavirus in Umbria, registrati 109 casi e 122 guariti: c’è anche un decesso

Vaccinazioni

Alle ore 8 di sabato 28 agosto risultano somministrate 1.159.808 dosi di vaccino in Umbria (+4.664, erano 1.155.144 alle ore 8 di venerdì 27 agosto), pari al 90,97% delle dosi disponibili (1.274.974). Ciclo vaccinale completo per 538.748 persone (+3.074) pari al 69,81% sul totale degli aventi diritto. Prima dose per 641.330 soggetti (+1.642) pari all’83,02% della popolazione vaccinabile.

Open day Terni

Secondo open day per i vaccini contro il Covid oggi a Terni, dedicato ai ragazzi fra i 12 e i 18 anni. La Regione Umbria ha infatti organizzato due “Vaccine day”, domenica 22 e domenica 29 agosto (sabato 28 agosto nella sola sede di Terni) con la possibilità per i ragazzi di presentarsi senza prenotazione in alcuni centri vaccinali dedicati.