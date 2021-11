Coronavirus in Umbria, registrati 101 casi e 79 guariti: un decesso, sessanta ricoveri

PERUGIA – Sono 101 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione è di sabato 27 novembre. Il dato è relativo a 10.599 tamponi presi in esame, 2.562 tamponi molecolari (totale 1.240.666) e 8.037 antigenici (totale 1.201.426), per una percentuale di positivi pari allo 0,95% (venerdì 26 novembre era stata dello 0,79%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 79 (totale 64.182). Si registra purtroppo un ulteriore decesso di persona positiva al virus, relativo al territorio di Perugia, per un totale che sale a 1.483. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 1.673 (+21). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 67.338 positività (+101). Alla mattinata di sabato le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 60 (+2) di cui 7 (invariato) in Terapia intensiva.