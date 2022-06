Coronavirus in Umbria, registrati 1.989 casi e 1.444 guariti: incremento dei ricoveri ordinari e Terapie intensive

Il quadro dei ricoveri

Alla mattinata di sabato 19 marzo le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 190 (+11) di cui 6 (+3) in Terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 61 ricoveri (+2), di cui 2 (+2) in Terapia intensiva; Terni 53 ricoveri (+9) di cui 4 (+1) in Terapia intensiva; Foligno 36 ricoveri (invariato), nessuno in Terapia intensiva; Città di Castello 16 ricoveri (invariato), nessuno in Terapia intensiva; Branca 15 ricoveri (invariato), nessuno in Terapia intensiva; Pantalla 9 ricoveri (invariato), nessuno in Terapia intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 20.653 persone (+534).