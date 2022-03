Coronavirus in Umbria, registrati 1.821 nuovi positivi: due morti e aumentano ancora i ricoverati

PERUGIA – Due morti, con il bilancio delle vittime che sale a 1.801, e nuovo aumento dei ricoverati non gravi. Questo il quadro complessivo che emerge dal bollettino del 30 marzo 2022 diffuso dalla Regione sulla diffusione del Coronavirus in Umbria che segna 1.821 nuovi positivi a fronte di 1.839 guariti, coi primi emersi all’esito di 2.685 molecolari e 8.019 antigenici, consegnando un tasso di positività del 17 per cento, in flessione su quello di mercoledì scorso, che era del 18,6 per cento. Dagli ospedali, invece, viene segnalato un ulteriore incremento dei ricoverati, che sono complessivamente 227, ovvero sette in più del giorno precedente, di cui tre in Terapia intensiva, uno in meno. Per quanto riguarda gli attualmente positivi il numero degli umbri alle prese con il virus resta sostanzialmente stabile, contandosi 19.459 ancora contagiati, cioè venti in meno.

Alla mattinata di mercoledì 30 marzo le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 227 (+7) di cui 3 (-1) in Terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 75 ricoveri (+8) di cui 2 (-1) in Terapia intensiva; Perugia 66 ricoveri (invariato) di cui 1 (invariato) in intensiva; Foligno 41 ricoveri (+1), nessuno in Terapia intensiva; Città di Castello 18 ricoveri (+1), nessuno in Terapia intensiva; Branca 13 ricoveri (-2), nessuno in Terapia intensiva; Pantalla 8 ricoveri (+1), nessuno in Terapia intensiva; Umbertide 3 ricoveri (-1), nessuno in intensiva; Castiglione del Lago 1 ricovero (-1), nessuno in Terapia intensiva; Orvieto 1 ricovero (invariato), nessuno in Terapia intensiva; Spoleto 1 ricovero (invariato), nessuno in Terapia intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 19.2329 persone (-27).