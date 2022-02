Coronavirus in Umbria, registrati 1.672 nuovi casi e 1.941 guariti: sei decessi

Il quadro dei ricoveri

Alla mattinata di giovedì 3 febbraio 2022 le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 230 (+2) di cui 9 (invariato) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 86 ricoveri (+5) di cui 7 (invariato) in Terapia intensiva; Terni 59 ricoveri (invariato) di cui 2 (invariato) in Terapia intensiva; Foligno 32 ricoveri (invariato), nessuno in Terapia intensiva; Città di Castello 25 ricoveri (+1), nessuno in Terapia intensiva; Pantalla 18 ricoveri (-1), nessuno in Terapia intensiva; Branca 10 ricoveri (-2), nessuno in Terapia intensiva; Orvieto 0 ricoveri (-1), nessuno in Terapia intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 21.836 persone (-277).

Le vaccinazioni

Alle ore 8 di giovedì 3 febbraio 2022 risultano somministrate 1.937.239 dosi di vaccino in Umbria (+4.966, erano 1.932.273 alle ore 8 di mercoledì 2 febbraio gennaio), pari al 101,3% delle dosi disponibili (1.911.864, +35.400). Prima dose per 734.450 soggetti (+464) pari all’85,2% della popolazione avente diritto. Ciclo vaccinale completo per 722.762 persone (+879), pari all’83,79% della popolazione avente diritto. Terza dose per 507.186 soggetti (+3.420), pari al 59,14% della popolazione avente diritto.

L’analisi settimanale del Gimbe

Nella settimana tra il 26 gennaio al primo febbraio si registra un miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 2.526, e una diminuzione del 14,3 per cento dei nuovi casi rispetto a quella precedente. Emerge dal monitoraggio settimanale della fondazione indipendente Gimbe. Superiore alla media italiana risulta il tasso di copertura vaccinale con terza dose, all’ 83% contro 79,6%. La popolazione con età tra cinque e 11 anni che ha completato il ciclo è pari al 12,6% (media Italia 14,5%) a cui aggiungere un ulteriore 20,7% (media Italia 18,2%) solo con prima dose.