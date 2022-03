Coronavirus in Umbria, registrati 1.635 casi e 1.650 guariti: una vittima, la variante Omicron fa salire i contagi

Il quadro dei ricoveri

Alla mattinata di martedì 8 marzo le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 145 (-2) di cui 6 (+1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 52 ricoveri (-2) di cui 5 (+1) in Terapia intensiva; Terni 45 ricoveri (invariato) di cui 1 (invariato) in Terapia intensiva; Foligno 20 ricoveri (-1), nessuno in Terapia intensiva; Pantalla 13 ricoveri (invariato), nessuno in Terapia intensiva; Città di Castello 10 ricoveri (invariato), nessuno in Terapia intensiva; Branca 5 ricoveri (+1), nessuno Terapia in intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 10.470 persone (-14).

Le vaccinazioni

Alle ore 8 di martedì 8 marzo risultano somministrate 2.007.001 dosi di vaccino in Umbria (+1.068, erano 2.005.933 alle ore 8 di lunedì 7 marzo), pari al 97,4% delle dosi disponibili (2.060.166). Prima dose per 740.470 soggetti (+68) pari all’85,83% della popolazione avente diritto. Ciclo vaccinale completo per 744.049 persone (+256), pari all’86,18% della popolazione avente diritto. Terza dose per 546.241 soggetti (+617), pari al 63,52% della popolazione avente diritto.

La variante Omicron

La diffusione della cosiddetta variante Omicron 2 del virus del Covid in Umbria, individuata nel 60 per cento dei 56 campioni finora sequenziati, ha provocato nell’ultima settimana un aumento del 19 per cento dell’indice di diffusione Rt. Passato da 0,86 a 1,04. Lo ha detto il commissario regionale per l’emergenza Massimo D’Angelo. Il quale ha sottolineato che “è ancora più fondamentale l’uso delle mascherine, il distanziamento e l’igiene delle mani, oltre ovviamente al ricorso alle vaccinazioni”.