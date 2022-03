Coronavirus in Umbria, registrati 1.517 nuovi casi e 1.768 guariti: altri quattro decessi, in calo la percentuale positività

Il quadro dei ricoveri

Alla mattinata di giovedì 31 marzo le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 233 (+6) di cui 4 (+1) in Terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 77 ricoveri (+2) di cui 2 (invariato) in Terapia intensiva; Perugia 68 ricoveri (+2) di cui 2 (+1) in Terapia intensiva; Foligno 41 ricoveri (invariato), nessuno in iTerapia intensiva; Città di Castello 17 ricoveri (-1), nessuno in Terapia intensiva; Branca 16 ricoveri (+3), nessuno in Terapia intensiva; Pantalla 9 ricoveri (+1), nessuno in Terapia intensiva; Umbertide 3 ricoveri (invariato), nessuno in Terapia intensiva; Castiglione del Lago 2 ricovero (+1), nessuno in Terapia intensiva; Orvieto 0 ricoveri (-1); Spoleto 0 ricoveri (-1). In isolamento contumaciale ci sono 18.971 persone (-261).

Le vaccinazioni

Alle ore 8.00 di giovedì 31 marzo risultano somministrate 2.021.725 dosi di vaccino in Umbria, pari al 96,7% delle dosi disponibili (2.090.589). Prima dose per 741.287 soggetti, pari all’85,91% della popolazione avente diritto. Ciclo vaccinale completo per 746.361 persone, pari all’86,43% della popolazione avente diritto. Terza dose per 555.638 soggetti, pari al 64,56% della popolazione avente diritto.

Monitoraggio settimanale Gimbe

Diminuiscono del 16% i nuovi casi Covid in Umbria tra il 23 e il 29 marzo rispetto alla settimana precedente. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe, che giovedì scorso aveva rilevato un aumento del 17,1%. La fondazione indipendente rileva anche un miglioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti, 2.239, erano 2.421 al 24 marzo. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale – in base ai dati di Gimbe – è pari 84,9% (media Italia 83,9%) cui aggiungere un ulteriore 1,4% (1,7% nel Paese) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 84,6% ( 83,2%) e con la quarta del 12,6% (7,4%). I ragazzi con età tra 5 e 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale sono pari 34% (media Italia 33,6%) cui aggiungere un ulteriore 4% (3,8%) solo con prima dose.