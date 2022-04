L’analisi settimanale del Gimbe Continua a migliorare in Umbria situazione legata all’epidemia Covid secondo il monitoraggio settimanale della fondazione indipendente Gimbe. Che tra il 30 marzo e il 5 aprile evidenzia una diminuzione dei nuovi casi del 18,2% rispetto a sette giorni fa quando era stato registrato un meno 16 per cento. Si registra inoltre un miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 1.908, 331 in meno della settimana precedente. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, in base all’ analisi di Gimbe, è pari 85% (media Italia 84%) cui aggiungere un ulteriore 1,3% (1,6% nel Paese) solo con prima dose. In base alla rilevazione della fondazione il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 84,5% (media Italia 83,5%) e del 14% (8,2%) con la quarta. Tra 5 e 11 anni hanno completato il ciclo vaccinale il 34,1% dei residenti in Umbria (media Italia 33,8%) a cui aggiungere un ulteriore 3,9% (3,7%) solo con prima dose.