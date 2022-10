PERUGIA – Quattro morti, quasi 1.200 nuovi contagi e aumentano anche i ricoverati. Questo il quadro complessivo che riporta il bollettino del 4 ottobre sulla diffusione del Covid-19 in Umbria dove nelle ultime 24 ore i pazienti trattati nei reparti Covid sono saliti a 136 (22 in più) di cui tre in rianimazione (uno in più), 86 in area medica (16 in più) e 47 in altri reparti (cinque in più). I 1.198 nuovi casi, invece, sono emersi all’esito di 870 molecolari e 4.912 antigenici, con un tasso di positività del 20,7 per cento, in linea con quello di martedì scorso, che girava a 20,8 per cento. Era dal 2 agosto scorso che in Umbria non si contavano più di mille casi in 24 ore. Il bollettino del 4 ottobre segnala anche altri quattro morti, che fanno salire a 2.129 il bilancio delle vittime dall’inizio della pandemia in Umbria. I guariti, infine, sono 864 e per questo gli attualmente positivi aumentano, senza però impennarsi, attestandosi a 6.304 (330 in più del giorno precedente).