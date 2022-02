Coronavirus in Umbria, registrati 1.025 casi e 1.257 guariti: altri cinque decessi

Il quadro dei ricoveri

Alla mattinata di giovedì 17 febbraio 2022 le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 194 (-10) di cui 9 (+1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 65 ricoveri (-4) di cui 2 (invariato) in Terapia intensiva; Terni 53 ricoveri (-4) di cui 7 (+1) in intensiva; Foligno 26 ricoveri (-4), nessuno in Terapia intensiva; Pantalla 19 ricoveri (+1), nessuno in Terapia intensiva; Città di Castello 19 ricoveri (-1), nessuno in Terapia intensiva; Branca 12 ricoveri (+2), nessuno in Terapia intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 12.498 persone (-227).

Le vaccinazioni

Alle ore 8 di giovedì 17 febbraio 2022 risultano somministrate 1.982.385 dosi di vaccino in Umbria (+2.208, erano 1.980.177 alle ore 8 di mercoledì 16), pari al 100,4% delle dosi disponibili (1.974.384, +6.000). Prima dose per 739.001 soggetti (+109) pari all’85,68% della popolazione avente diritto. Ciclo vaccinale completo per 735.353 persone (+856), pari all’85,19% della popolazione avente diritto. Terza dose per 533.264 soggetti (+1.122), pari al 62,08% della popolazione avente diritto.

L’aggiornamento settimanale del Gimbe

Sono diminuiti del 24,8 per cento i nuovi casi Covid in Umbria nella settimana tra il 9 e il 15 febbraio rispetto a quella precedente. Emerge dal monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia diffuso dalla fondazione indipendente Gimbe. Dal quale emerge anche un miglioramento riguardo ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1.552). La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale – riferisce Gimbe – è pari 83,3% (media Italia 82,4%) cui aggiungere un ulteriore 2,6% (2,9% nel Paese) solo con prima dose.