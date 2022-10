Coronavirus in Umbria, rallenta il numero dei ricoverati: registrati 1.202 nuovi positivi

PERUGIA – Sembra rallentare l’aumento dei ricoverati Covid in Umbria, 178, quattro in più di lunedì, uno solo dei quali in area medica dedicata. Scendono invece a uno, da cinque, i posti occupati nelle Terapie intensive e non si registrano nuovi morti. Emerge dai dati sul portale della Regione. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 1.202 nuovi positivi e 981 guariti. Gli attualmente positivi salgono a 8.189, 221 in più. Sono stati analizzati 5.829 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 20,6 per cento, stabile rispetto al 20,7 dello stesso giorno della scorsa settimana.